﻿中環IFC外望——滙豐半年錄7500宗可扣稅年金申請

滙控（005）旗下的滙豐保險香港行政總裁文德華（見圖）表示，截至今年6月底，該行已錄得7500宗可扣稅延期年金產品的申請，平均每年供款額為9萬元，投保客戶年齡以45歲為主，未來亦會推出新產品以擴展年輕市場。



滙豐保險目前有4款年金計劃，其中2款為「合資格延期年金保單」。文德華亦透露，滙豐保險或於今年之內推出自願醫保計劃（VHIS），基於滙豐有龐大的零售銀行客戶作為基礎，對銷量有信心。此前，滙豐保險未在自願醫保計劃的首批認可產品提供者名單之中。



他又指，市場已經對美聯儲局降息做出反應，由於目前短期投資產品表現較為波動，市場更多考慮長期投資產品，如醫療保險及退休保險等，將會有利於保險業發展。至於內地來港投保人數有放緩趨勢，文德華表示，公司整體業務增長依然強勁，客戶分布廣泛，來自香港、中國內地、台灣及其他海外市場。



滙豐保險昨日為其原有的「盈達」年金計劃產品新增嚴重認知障礙附加保障，將向患有該病的客戶提供額外100%每月保證年金金額，直至受保人年屆99歲或身故。客戶亦可指定一名受益人收取認知障礙保障。



滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，新增該保障的產品保費較基本保費貴5%至10%，視乎客戶年齡有所增減。



孫宇晨取消與股神午宴



28歲內地區塊鏈項目波場（TRON）的創始人孫宇晨，上月初以破紀錄的457萬美元（約3563萬港元），投得今年與「股神」巴菲特一年一度的慈善拍賣午宴，原定於周四在三藩市傑克遜廣場的米芝蓮三星餐廳Quince，與股神共晉午餐。



不過，孫宇晨昨日清晨在微博指出，因突發腎結石正於醫院治療，因而取消與巴菲特的午餐會面。目前身體情況一切穩定，處於恢復期，無法接受採訪，待身體恢復後，將很快與外界見面。



他又稱，對於格萊德基金會（Glide Foundation）的捐贈已經完成，並且仍然有效。



高瞻