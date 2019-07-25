﻿中美貿談下周在滬重開 波音業績差 美股跌79點

美國財長努欽表示，下周一將會啟程到上海，將與中方官員磋商。相信在達成協議前，仍須經歷多次會談，並希望下次會面會在華盛頓進行。他認為，中國選擇在上海會面是展示出善意。杜指早段受波音業績差影響，下跌127點報27227點，納指升18點報8269點。



中美下周將會重啟貿易談判，美國財長努欽在白宮向記者表示，下周一會啟程到上海，周二與周三會與中方官員面對面磋商，但相信在達成協議前，還會經歷多次會談，並希望下次會面會在華盛頓進行。努欽又認為，中國選擇在上海會面是展示出善意。中國商務部長鍾山將首次參與跟美方的面對面談判，有報道指是中方要求在上海而非北京進行談判，雙方將討論廣泛議題。



此外，杜指疲軟亦跟成份股波音業績差有關。備受737 MAX飛機仍然停飛的不確定性影響，波音公佈第二季每股大幅虧損5.82美元，遠差過市場預期每股盈利1.87美元，期內收入158億美元，遠差過市場預期的186億美元。波音股價早段下跌5%，及後稍收復失地仍跌3.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27269點，跌79點；納斯達克指數報8321點，升70點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.22港元，較香港收市價跌0.48港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見366.49港元，較香港收市價升0.89港元。



美派高級官員談判好兆頭



美國白宮首席經濟顧問庫德洛預期，美國高級別官員將前往中國，恢復面對面貿易談判，認為是好兆頭，又相信北京很快會購買美國農產品。庫德洛說，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，早前與中方官員通電話時，指北京需要履行承諾，購買更多美國農產品，華府強烈希望中方很快開始購買農產品，一方面是作為整體協議的一部份，另一方面是向美方展出善意，作為回報美國暫緩向餘下3000億美元中國進口商品徵收關稅。



庫德洛強調，正如美國貿易代表萊特希澤及財長努欽早前與中方官員通電話時指，北京需要履行承諾，購買更多美國農產品，以回報美國暫緩徵收關稅。



此外，美國商務部長羅斯表示，華府將於未來數星期，處理美國科技企業申請放寬向中國電訊設備商華為出售產品的許可。被問到能否在兩周內完成處理相關申請時，羅斯強調需時數周。



美國通俄門特別檢察官米勒昨晚到國會作證，強調之前的調查報告沒有得出特朗普撇清罪嫌的結論，確認司法部有權在總統卸任後提出起訴，消息對美股沒有影響。