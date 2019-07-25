  • 2019年7月25日 星期四
  • 30º
  • 77%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 財經

﻿約翰遜拜相 英鎊反升

2019-07-25 列印
  約翰遜當選英國新首相，市場憂慮英國硬脫歐，恐英鎊持續偏弱，但市場已有預期，昨日英鎊匯價反而有所上揚，截至晚上8時，英鎊兌美元維持在1.25以下水平，報1.2498，升0.47%；兌歐羅亦有0.55%的升幅，報1.1215，至5周高位；兌港元報9.7661，升0.49%。英鎊三個月隱含波動率亦上漲至今年4月以來最高點，預計英鎊波動將加大。

        約翰遜曾多次表示，無論是否與歐盟達成協議，英國必須在10月31日之前脫歐，引發市場對英國 「無協議脫歐」憂慮，他上台亦引發離職潮，英國教育大臣安妮‧米爾頓、外交事務大臣艾倫‧鄧肯及英國大法官兼司法大臣大衛‧高克等相繼宣佈辭職，市場預計英鎊或會受壓。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd