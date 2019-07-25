外匯基金半年賺1708億 按年激增3.9倍破紀錄

即將於10月退休的金管局總裁陳德霖交出任內最後一份外匯基金成績表，今年上半年外匯基金錄得1708億元投資收入，按年激增3.9倍，打破歷年的半年度業績紀錄。今年第二季外匯基金投資收入則錄得374億元，遠勝去年同期零的表現，惟按季卻大跌72%。陳德霖表示，下半年投資環境仍充滿變數，中美貿易未必能在短期達成協議，若英國出現硬脫歐將會造成歐洲金融市場震盪。



外匯基金首季已錄得1334億元的投資收入，佔期內整體投資收入78%。各類投資表現方面，上半年外匯基金的債、股投資均獲利不少，其中股票大賺854億元，來自其他股票及香港股票的投資收益，分別為651億元及203億元，去年同期股票投資則見紅。債券投資亦大賺764億元，按年上升2.9倍。外匯估值因第二季勁蝕170億元，拖累上半年錄得35億元虧損。



次季收入僅374億



與去年同期相比，外匯基金第二季業績表現理想，主要受惠債券投資收入按年上升1.8倍，至397億元，以及其他股票投資收入按年2.2倍，至152億元。但相比首季業績，第二季外匯基金表現失色，除了債券投資收入按季微升8%外，港股投資亦由盈轉虧，蝕5億元；其他股票收益大跌近70%；外匯估值亦由盈轉虧。



對於外匯基金次季表現，尤其是外匯估值勁蝕，金管局解釋，期間港股出現調整，恒指下跌1.8%。同時部份非美元貨幣下跌，導致外匯估值於次季下調。



次季外匯估值勁蝕



另外，英國脫歐亦是非常重要的變數，一旦硬脫歐出現，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。金管局有需要時會調整防禦性部署，並持續多元化投資，以提升外匯基金應對市場波動的能力。



浸大財務及決策學系副教授麥萃才預期，外匯基金下半年表現未必如上半年理想，因儘管債券投資或可受惠美國減息，惟市場變數多，如十月有英國脫歐等，環球投資市場可能不穩，料美股及港股偏向波動而難再大升，美元又未知會否轉弱。