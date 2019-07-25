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招行純利增一成　錄506億人幣

2019-07-25 列印
　　有傳或被禁止進入美國市場的招商銀行（3968）昨日公佈截至今年6月底止中期業績快報，預期錄得純利506.12億元（人民幣，下同），按年增長13.08%，每股盈利2.01元。

　　集團表示，營業收入有1383億元，較去年同期升9.65%。撇除非利息收入，收入約為874億元，佔總收入62%，且較去年同期增長13.5%，顯示集團主要的銀行業務錄得可觀收益上升。

　　招行續指，上半年各項業務穩健開展，總體經營情況良好。除了收入同純利獲得穩定增長外，集團資產和負債亦有溫和增長，期內總額為7.2萬億元和6.6萬億元，增幅分別是6.64%和6.72%。

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