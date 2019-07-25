京信鴻興常茂三公司盈喜

京信通信表示，截至今年首六個月，純利將較去年同期錄得不少於兩倍顯著增長。京信通信表示，純利大幅上升主要來自內地電訊營運商收入增加和成本大幅下降。
鴻興印刷則預期今年上半年會由虧轉盈，去年同期虧損3300萬元。該公司解釋，轉盈主因是毛利率的改善，包括紙張市價有相對溫和的調整 、匯率變動使經營成本下降，控制人工成本和提高生產效率。
周日大批「白衣人」闖入西鐵元朗站，毆打途人和列車上乘客，有市民不滿港鐵應變不足。十多人昨早上班繁忙時間在港鐵金鐘站發起不合作運動，以身體阻擋列車關門，又按動緊急掣，惹起多名乘客不滿，導致三十班車受影響...
2019-07-25
中美下周重啟談判。美國財長努欽在白宮向記者表示，下周一（29日）會啟程到上海，周二（30日）與周三（31日）會與中方官員面對面磋商，但相信在達成協議之前，還會經歷多次會談，並希望下次會面會在華盛頓進行。努欽又認為，中國選擇在上海會面是展示出善意。中國商務部長鍾山將首次參與跟美方的面對面談判，有報道指是中方要求在上海而非北京進行談判，雙方將討論廣泛議題。 美國白宮首席經濟顧問庫德洛預期，美國高級別官員將前往中國，恢復面對面貿易談判，認為是好兆頭，又相信北京很快會購買美國農產品。庫德洛說，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，早前與中方官員通電話時，指北京需要履行承諾，購買更多美國...
2019-07-25
俄羅斯近期掀起一股網上熱潮，數以千計的網民響應號召，化妝成血淋淋的模樣或者在自己臉上塗上字句，然後自拍及把照片上載，要求政府盡快立法制止家庭暴力。這場化妝及自拍行動是人權活躍份子波波娃（Alena Popova）和米特羅辛娜（Alexandra Mitroshina）發起的。在米特羅辛娜的自拍照中，見到她在上下唇塗上字句，上載到Instagram，有超過四十二萬個讚好。 波波娃更悉心化妝，看起來很像右眼角對上的位置流血，一直流到嘴角。兩人呼籲網民都這樣做，分享照片後再在網上簽署請願書，要求政府採取實質行動，對付家暴問題。 較早時，一名婦人據報因為向警方舉報被丈夫...
2019-07-25
近期政治事件持續發酵，發展商出價轉趨審慎，其中於上周五截標的啟德4A區1號住宅地，由會德豐地產、嘉華及中國海外合組財團，以127.398億元奪得，每呎樓面地價約11842元，屬推售跑道區地皮以來呎價最...
2019-07-25
美國財長努欽表示，下周一將會啟程到上海，將與中方官員磋商。相信在達成協議前，仍須經歷多次會談，並希望下次會面會在華盛頓進行。他認為，中國選擇在上海會面是展示出善意。杜指早段受波音業績差影響，下跌127...
2019-07-25
熱刺上場國際冠軍盃3:2擊敗祖雲達斯旗開得勝，前鋒哈利卡尼更射入金球證明狀態當弗，不過今晚國冠盃上海站對手曼聯今夏熱身賽三戰全勝，表現同樣無懈可擊。料兩軍法定時間難分高下，要鬥到互射十二碼階段決勝負，一於敲和。（無線85台、無線myTV SUPER App今晚7:30直播） 熱刺今夏首場正式熱身賽即擊敗老婦人，隊長哈利卡尼臨完場更在中圈笠射攻入奠勝球，力證自己假期後未有遺失射門鞋，領隊普捷天奴大讚道︰「他令人難以置信，在季前入球愈多愈好。」除了哈利卡尼外，孫興民、盧卡斯莫拉等主將上場表現亦相當活躍，狀態予人信心。 兩軍鋒線一樣弗 至於曼聯近況同樣出色，三場友賽全勝入七球兼一...
2019-07-25
全新豐田GR Supra跑車上周五晚（7月19日）在品牌九龍灣旗艦店舉行了傳媒及VIP預覽派對，吸引約一百五十人參加，場面熱鬧，代理展出三輛新車，最搶鏡當然是啞灰色Launch Edition首年限定...
2019-07-25
現年64歲的任達華（華哥），上周六（20日）於中山出席開幕活動時遇襲受傷，被狂徒刺傷腹部及右手四隻手指，即時於當地醫院進行急救手術後，隨即返港就醫再接受手術。留院5天後，華哥的傷勢穩定，昨日中午1時精...
2019-07-25
由反修例誘發的社會衝突，正衍生更多暴力事件，如持續下去，社會將永無寧日。「白衣人」周日在元朗西鐵站襲擊黑衣示威者，以及連日來的其他暴力場面，不單止港人震驚，國際社會看在眼裏，也擔心國民在港的人身安全。近日美國、英國、日本、澳洲、加拿大、南韓、愛爾蘭等地相繼向國民發出香港旅遊建議或警示，其中愛爾蘭對港澳地區的旅遊安全提升至「高度警戒」級別。香港各界必須盡快平息這場風波，否則負面效果浮現，港人將要自食苦果。 未發生反修例示威之前，香港被視為國際上最安全的城市之一，但近一個多月爆發連串大規模示威衝突，香港的良好聲譽不保，外國也起了戒心。現在多國向國民發出對香港的旅遊建議或警示，負...
2019-07-25
杜美爾上季尾來港客串，短短兩個半月便贏出十三場頭馬，已順利獲牌委會簽發新季的半季公司騎師牌照。這位南非猛將於剛季煞科後即返回祖家南非，經過不足兩星期的休息後便靜極思動，將於周六在凱尼沃斯馬場策騎七駒復出，當中四駒來自前列練馬師史奈斯麾下，只有一駒由前波士貝文森訓練。由於杜美爾算是重磅騎師，既急於在香港馬季的歇暑期間復出，相信目的是維持狀態與體重，而且當日差不多全部南非前列騎師，都會在德班基維爾馬場的「超級星期六」賽馬日上陣，杜美爾選擇留在開普敦出賽，自然有更多機會取得實力座騎，以爭取贏馬取機會。 馬場浮世繪
2019-07-25