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京信鴻興常茂三公司盈喜

2019-07-25 列印
　　多間公司昨日發盈利預告，當中喜多於憂。京信通信（2342）、鴻興印刷集團（450）、凱升控股（102）及常茂生物（954）半年業績「報喜」，惟安莉芳控股（1388）及中信資源（1205）卻發盈警。

　　京信通信表示，截至今年首六個月，純利將較去年同期錄得不少於兩倍顯著增長。京信通信表示，純利大幅上升主要來自內地電訊營運商收入增加和成本大幅下降。

　　鴻興印刷則預期今年上半年會由虧轉盈，去年同期虧損3300萬元。該公司解釋，轉盈主因是毛利率的改善，包括紙張市價有相對溫和的調整 、匯率變動使經營成本下降，控制人工成本和提高生產效率。

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