拒絕重啟以股代息 領展或拆細基金單位

領展（823）今年以來股價漲兩成，分派回報率變相愈來愈低，有股東要求提供以股代息，領展行政總裁王國龍表示，以往推出以股代息時，難以估計有多少股東選擇換取基金單位，故現不考慮重啟。他又指出，由於近年股價升幅較大，目前正探討將基金單位拆細。



王國龍說，雖然過去推出多年分派再投資計劃，即讓股東選擇以股代息，但難以估計換取基金單位數目，令領展控制力較小，加上現時負債比率較低，因此不打算重提該計劃。他建議，若股東對領展有信心，可取得利息後再買入領展。翻查資料，領展曾於2007至2013年期間，提供分派再投資計劃，合共有1.66億個基金單位作轉換，佔目前整體的7.9%。



領展今年以來股價累升20.4%，本月曾挑戰「紅底」但無功而回，昨日收報95.45元。王國龍稱，近年公司股價急升，令一些投資者卻步，董事會探討有沒有需要拆細基金單位。他又解釋，若屆時基金單位一拆二，領展早前發行的綠色可轉換債券轉換價亦會相應減半。



王國龍又稱，目前正發展智能停車場，多個停車場正試行二維碼及電子支付系統，亦已利用人工智能技術，協助分配時租及月租車位，並正在研究藉科技改善泊車體驗。



股東會上遇示威



昨日股東會上遇示威，領匯監察及社民連十多人帶同橫額及道具示威，指責領展「吸血」，將市民的錢投資到內地，並促請政府盡快回購領展旗下物業，讓市民得到適切的服務，示威者一度與其他股東口角，有示威的股東稱被趕離場。



有小股東認為政府難以回購，因為目前領展市值已大幅拋離上市時期，現股價亦高於其資產淨值。他亦指出，從股東角度看，本港租金升幅有限，到內地投資可帶來新商機，但也認為拆售本地物業時須顧及民生需要。



