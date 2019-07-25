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東風合營企業中期收入跌六成

2019-07-25 列印
　　東風汽車（489）昨日公佈該公司與法國標誌先進（PSA）合資公司神龍汽車、神龍汽車銷售的2019年上半年合併業績，期內收入按年大跌60%至70.53億元，期內虧損25.32億元，而上年同期則有盈利2億元。東風汽車分佔期內虧損1.63億歐羅（折合約14.19億元），去年同期分佔溢利1200萬歐羅（約合1億元）。

　　報告還稱，鑒於銷量下降，東風汽車對有形及無形資產及因神龍汽車赤字而產生的遞延稅項資產進行減值測試。神龍汽車旗下有東風標誌、東風先進等知名汽車品牌。東風汽車今年上半年汽車銷量及產量均按年有所下降。該公司此前公佈，上半年汽車銷量為137.44萬輛，按年跌8.99%；汽車產量136.9萬輛，按年跌12.39%。

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