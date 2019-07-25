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金界半年賺19億增36%

2019-07-25 列印
　　金界控股（3918）昨公佈，截至今年6月底止中期業績，期內純利為2.45億美元（約19億港元），按年增加36.1%；期內收入為8.92億美元，按年上升21.6%；每股盈利5.65美仙，中期息3.39美仙。該公司首席營運官兼首席營銷官倪維業表示，目前與大股東以合資方式投資的柬埔寨第三期項目Naga 3，預期會於2025年落成，並指目前未見經濟放緩對集團業務有影響。

　　該公司期內EBITDA（除息稅及特殊開支前盈利）增加41%，至3.28億美元；該公司上半年博彩總收入增加22%，至8.72億美元。期內中場博彩總收入增加38%，至2.23億美元；貴賓市場總收入增加17.6%，至6.5億美元；而貴賓坭碼則增加38%，至232億美元。

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