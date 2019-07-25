﻿中環IFC外望——許家印蟬聯《福布斯》中國慈善王

《福布斯》公佈2019年中國慈善榜，許家印(見圖)、碧桂園（2007）主席楊國強家族及阿里巴巴董事局主席馬雲，分別以40.7億、16.5億及9.8億元（人民幣，下同）的現金捐贈總額名列三甲。



今年共有100位企業家上榜，現金捐贈總額191.7億元，較去年的173.1億元，增長10.75%，創近七年新高，亦是繼2011、2017及2018年後，第四次突破100億元。本次入圍門檻為1800萬元，高於去年的1300萬元，打破歷史紀錄。



調查顯示，今年的慈善榜中捐贈逾億元的企業家有48位，捐贈總額高達170.9億元，佔總額的89%。



產銷突破400萬部 小米電視銷量摘冠



小米集團（1810）董事長雷軍在其個人微博表示，來自3家調研公司奧維云網、群智諮詢和中怡康的數據顯示，今年上半年，小米電視出貨量和銷售量均突破400萬部，銷量排中國第一。小米今天股價微升0.33%，報9.1元。



三家調研公司的數據顯示，今年上半年，小米電視在中國區的出貨量和銷量均突破400萬部，這在中國液晶電視史上尚屬首次。根據奧維云網和群智諮詢的統計，2019年1至6月，小米電視出貨量位列中國第一；群智諮詢數據顯示，小米電視中國區的出貨量超過470萬部。今年上半年，小米電視的銷量約等於海信、索尼、三星這三家銷量總和。



除了在中國，小米電視在海外表現亦不俗。據悉，小米電視目前已經登陸印度、印尼和俄羅斯三個國家。來自IDC監測數據顯示，小米電視在印度市場連續4個季度蟬聯第一大智能電視品牌，佔據印度智能電視市場40%的市場份額。



手機市場正在經歷需求放緩，全球智能手機行業整體需求不振。以手機起家的小米，近年亦積極尋求新的業務增長點，頻繁觸及智能家居市場，並將米家物聯網滲透到智能家居中的客廳、臥室、廚房等多個場景。據小米第一季度財報，截至今年3月，小米智能電視在全球的累計出貨量超過260萬部，按年增長99.8%，幾乎實現翻一番。



高瞻