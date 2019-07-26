﻿經濟數據偏強 美企季績參差 減息預期降溫 杜指跌128點

美國經濟數據偏強，市場恐減息幅度沒原先預期大，加上投資者繼續關注美國上市公司季績表現，美股三大指數周四早段下滑，杜指曾下跌150點報27119點；納指跌72點報8249點；標指跌16點報3003點。另外，歐洲央行昨日議息後按兵不動，但強烈暗示明年上半年會減息，英、德、法股市中段都下跌。



美國上周首次申領失業救濟人數減少一萬人，至20.6萬人，較預期的21.6萬人為少，而前周持續申領人數亦跌1.3萬人，至167.6萬人，低於預期的168.8萬人。另外，當地六月份耐用品訂單升2%，較預期的0.7%為高，反映企業仍增加投資。市場認為偏強數據會令美國今年內減息步伐或幅度不及預期，投資者借勢沽售美股。



fb績優股價反挫



美國企業季績迄今表現參差，3M上季純利及收入均好過預期，刺激股價升逾1%；facebook上季業績亦優於預期，但由於該公司據報面對反壟斷調查，股價仍曾跌近3%。至於電動車生產商Tesla第二季勁蝕逾四億美元，虧損遠高於市場預期，拖累股價大跌14%。



投資者繼續關注美企季績表現，整體而言，市場對第二季業績前景的預期略偏向負面。



歐央行或採寬鬆政策



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27140點，跌128點；納斯達克指數報8238點，跌82點。滙控（005）美國預託證券價格曾見63.92港元，較香港收市價跌0.73港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.3港元，較香港收市價跌4.10港元；港股ADR折合恒指報28348點，跌248點。



歐洲央行昨日維持利率不變，但重申有需要長時間採取高度寬鬆的貨幣政策，當局預期直至明年上半年主要利率將維持在目前或更低水平，若通脹持續低於目標，央行將採取行動，包括加強政策前瞻指引，以及考慮推出新的買債計劃。歐央行強烈暗示明年上半年會減息，英、德、法股市中段都下跌，當中德國DAX指數下跌1.5%最傷。



港股方面，新一輪為期兩日的中美貿磋商下周二將於上海展開，市場觀望談判進展，恒指悶局持續，反覆靠穩，仍受制於100天線( 28633)，最高只見過28628，全日波幅僅111點，窄幅上落，收造28594，上揚70點，三日連升223點。