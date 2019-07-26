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﻿銀債超購1.64倍 每人獲五手

2019-07-26 列印
  市場普遍認為美國將會減息，息口下降令政府第四批銀色債券認購反應較上一批理想。政府昨日公布，第四批銀色債券認購及分配結果，共收到56564份有效申請，申請債券本金總額約79.19億元，超額認購約1.64倍。投資者認購5手或以下全數獲分配，最多可獲6手。

  第四批銀色債券的最終發行金額為30億元，根據現行的分配機制，全部有效申請均可獲配發債券，5手或以下全數獲分配，最多可獲6手。相比起去年底的第三批銀色債券，申請數目較當時的45488份增加24%，而申請債券本金總額則較第三批銀債的62.21億元上升27%，可見銀債的認購反應較第三批理想。

　　政府表示，有16373份認購5手或以下債券的申請，將全數獲發配發申請的債券。
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