余偉文出掌金管局 首要維持金融穩定

金管局副總裁余偉文大熱勝出，將接替現任總裁陳德霖出掌金管局。財政司司長陳茂波昨正式宣佈，委任余偉文為金管局新任總裁，十月一日生效。余偉文表示，目前面對的環境十分複雜，上任後首要工作之一是維持本港金融體系穩定。



陳茂波表示，負責物色下任金管局總裁人選的遴選委員會，首先從獵頭公司提供的潛在人選名單中篩選了五名人士，然後再作進一步遴選工作，「最後結果我哋一致認為Eddie（余偉文）是最理想的人選」，因為余在金管局工作了20多年，對香港銀行體系、貨幣制度及金融市場十分熟悉，並在處理金融危機方面累積了相當的經驗。



余亦十分了解國際和內地金融市場，在業界有良好的聲譽和人脈網絡，具繼續發展香港為領先國際金融中心的視野。對於是次任命，余偉文說，感到很榮幸。



未來幾年充滿挑戰



余指未來幾年，金管局的工作將會充滿挑戰，既要面對複雜的環境，也要應對金融市場的變化波動，故履新後首要工作之一是維持香港金融穩定。



他指目前外圍有很多不明朗因素，例如中美貿易談判結果如何、英國是否有序脫歐、美國貨幣政策是否如預期等，都會對香港金融市場帶來影響，惟過去幾年香港金融體系已大大加強了抗震能力，如銀行體系的資本充足比率及流動性覆蓋率均遠高於國際標準要求、外匯基金的規模已較過往增大了很多倍，故「有信心就算遇到金融市場波動，我們都可應付這些現挑戰」



他說，其另一重任是促進香港在不同環節發展為金融平台，其中包括將香港打造為國際投資者投資內地資本市場的橋頭堡，繼續與國內互聯互通的工作，同時會因應國際新趨勢加快香港金融科技和綠色金融的發展，以進一步鞏固香港國際金融中心的地位。



