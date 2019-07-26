  • 2019年7月26日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 財經

大禹金融今掛牌　國投電力擬英上市

2019-07-26 列印
　　由清盤中的浩倫農科易名後重新招股的大禹金融（1073）今天於主板掛牌，昨日在兩暗盤均跌超過一成。

        大禹金融昨日公佈招股結果，每股定價0.52元，集資淨額1.23億元。公開招股部份獲超額認購2.87倍，配售部份獲悉數配售。認購一手5000股，中籤率100%。根據耀才證券暗盤交易市場報價，該股以全日高位0.53元開市，收報0.45元，較發售價低13.46%，不計手續費，每手蝕350元。而輝立暗盤則收報0.44元，低15.38%。另外，外電消息指，內地能源公司國投電力（600886）擬以「滬倫通」方式在英國上市，目標集資5億至10億美元（39億至78億港元）。消息人士稱，國投電力希望通過在倫敦證券交易所出售全球存托憑證（GDR）籌資5億至10億美元（39億至78億港元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd