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鳳凰衛視料中期虧逾4億

2019-07-26 列印
　　鳳凰衛視（2008）昨日發出盈警，料今年首六個月將虧損超過4億元。另外，又亦宣佈旗下的鳳凰新媒體落實以約35億元出售Particle Inc.資產，當中包括2.12億股開曼公司股份（約34%股權），以及境內待售股份，即透過旗下附屬公司董事陳明持有一點科技約37.169%股權。

        該公司預計，今年上半年經營虧損將超過4億元，並解釋由於傳統媒體經營環境嚴峻，以及公司戰略升級投入增加所致。對比去年同期，公司虧損大幅增加，期內公司虧蝕866萬元，收入為18.37億元。

        另外，該公司亦公佈，旗下附屬鳳凰新媒體計畫出售Particle Inc.權益，現金交易作價4.48億美元，相當於約34.9億港元，預料出售帶來淨收益4.09億美元。

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