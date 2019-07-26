非同權納港股通仍需時 李小加：非關技術問題

政府早前曾宣布，同股不同權公司可在七月納入港股通，惟至今未有進一步消息。港交所（388）行政總裁李小加昨日表示，有關安排需要「再耐心等一等」，但並非技術上仍存在問題，也不用作多餘的猜測和聯想，他說，「我們該做的事情都在做，一定會有這一天」。



政府早前曾宣布，同股不同權公司可在7月納入港股通，惟至今未有進一步消息。港交所（388）行政總裁李小加昨日表示，有關安排需要「再耐心等一等」，但並非技術上仍存在問題，也不用作多餘的猜測和聯想，他說，「我們該做的事情都在做，一定會有這一天」。



港股近期的交投持續疲軟，李小加表示，一般而言夏天的交投量較低，但「現在比正常的夏天還低」，他指正研究具體原因，「暫時不著急，因為各方面的原因都有，我們還在分析」。



料科創板難搶香港生意



上海科創板本周正式開市，李小加指這是中國資本市場的大事，認為可重新激發內地資本市場的活力，對香港亦有好處。他說，若認為科創板對香港市場會造成衝擊，「這類的想法太過天真」，他續稱，內地還沒有A股市場時，香港就有3萬億的市值；當A股市場變成世界上第二或者第三大市場時，香港今天已經達到了40萬億市值。他指，內地A股在成長的同時，香港也在成長，因此對香港市場感到樂觀，只不過越是在這種情況下，越需要發展自身市場的獨特競爭力。



本港因修訂《逃犯條例》引發的政治風波未見平息，本周日更發生元朗暴力事件，警民衝突亦再升級。



港交所行政總裁李小加呼籲，所有香港人應一起找辦法走出困境，要實現港人治港，首先需社會安定；他希望大家無論對警察抱有甚麼意見，「一定要讓警察做好他們的工作」，只要香港紀律部隊能解決事情，就不需要出動解放軍。







