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金沙次季賺40億增兩成

2019-07-26 列印
　　金沙中國（1928）截至今年6月底止第二季賺5.11億美元，折算約40億港元，按年增19.7%，經調整物業EBITDA（除息稅折舊及特殊開支前盈利）約7.65億美元，增加2%，但較預期4%遜色。

        金沙表示，按美國公認會計準則，期內總收益淨額較按年增加1.4%至21.4億美元，當中中場及角子機收益按年增加6%，低端中場金額創新高。整體EBITDA利潤率35.6%，按年增長20個基點，而次季市場份額約為23%，與去年相若。期內折舊及攤銷開支為2.89億美元，按年多5.5%，主要來自金沙城中心改造成澳門倫敦人而加速資產折舊開支。而資本開支達21.3億美元，用於澳門的建造、發展及維修活動約9900萬美元。



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