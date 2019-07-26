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閱文遭沽售大跌逾一成

2019-07-26 列印
　　騰訊（700）有關的上市公司閱文集團，昨日遭沽售。凱雷集團的投資工具Luxun Investment盛傳沽售閱文套現約10億元。

　　閱文集團昨日錄得今年以來最大單日跌幅，急跌4.35元或11.57%，收市報33.25元，成交額15.59億，因有傳公司遭著名投資機構兼大股東凱雷集團減持數千萬股，涉資約10億元。

　　外電報道，是次大額交易幕後黑手或是凱雷集團的投資工具Luxun Investment Ltd.，為其套現最多逾10億元。據彭博資料顯示，在此次股份拋售前，凱雷集團持有閱文6.7%股份，為公司第二大同類投資機構股東。

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