減息預期降溫 港股挫196點

內地股市表現反覆。上證指數連續第四日上升，收報2944點，升0.2%，全周累漲0.7%，結束連續兩周跌勢；深證指數收報9349點，揚0.04%；兩市成交合計縮減至3519億元人民幣。
友邦領跌 拖低48點
藍籌股普遍向下，計劃進軍日本雲計算市場的騰訊（700）先升後跌，股價守住370元關，收降0.6%，報370.2元；友邦（1299）三連跌，收跌1.6%，報84.2元，單股拖低恒指48點；領展（823）跌0.4%，收報95元，連跌五個交易日；瑞聲（2018）跌1.5%，收報44.3元；石藥（1093）跌2%，收報13.88元，為表現最差藍籌股。
市場預期內地電訊股上半年業績未如理想，次季表現比首季為差，三大電訊商受壓，中移動（941）反覆尋底，更創逾五年低位，低見67.3元，收跌1.3%，報67.4元；聯通（762）創三年低，低見7.82元，收跌1%，收報7.86元；中電信（728）挫2.2%，收報3.56元。
內地天然健康食品公司五谷磨房（1837），獲悉公司五位股東已與百事公司訂立購股協議，以每股1.8元，購買逾5.665億股，作為其於中國首次策略投資。交易完成後，百事將成為公司第二大股東。五谷磨房股價急漲，曾飆37.6%，高見2.45元，創上市新高，收漲14%，報2.03元。
中投傲揚基金經理溫鋼城預期，中美下周舉行的貿談不會即時釋出利好消息，惟美國減息四分一厘已無懸念，關鍵在於會後聲明，將暗示下半年息口走向，預期港股下周續於28000至29000點上落。
分析料大跌風險微
溫鋼城又認為，近期本港局勢不明，投資者關注元朗事件發展，或影響周初大市表現。他認為在多國央行積極放水，以及港股市底未算太弱下，恒指將不會出現大跌。