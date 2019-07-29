美本周議息後或散水 港股料下試二萬八

美國本周減息幾無懸念，卻遇上本港政局動盪，港股投資氣氛或會轉差。證券界人士指出，市場正靜觀其變，為政治危機作相應部署，料成交將繼續淡靜，周中或會藉議息結果「散水」，恒指再下試本月低位的28000點水平。



上周港股持續淡靜，日均成交僅662億元，高低波幅460點，全周累跌367點，報28397點，失守10天及20天線之下。上周五夜期先行下跌至28367點，低水31點；港股ADR比例指數亦報28341點，跌56點。



料港股低成交下拉鋸



耀才證券研究部總監植耀輝認為，近期因《逃犯條例》修例引起的一連串政治事件，漸漸削弱投資者信心，預料港股會在低成交下持續拉鋸，本周很可能重試28000點。他解釋，本周兩大外圍因素—美國議息及中美貿易談判，市場均已有一定共識，相對本港局勢影響力較微。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治亦稱，本周踏入期指結算，大市缺乏明顯方向，主要關注本港情況，「如果個個禮拜都有示威，市場頂唔到幾耐。」



大戶就局勢變化作部署



京華山一研究部主管彭偉新發現，近期已沒有資金流入本港市場，機構投資者憂慮政治最危急時期來臨，正著手轉換基金組合，就局勢變化作出部署。他相信，整體氣氛轉差，短期難有重大利好因素挽回頹勢，反觀過去一個月已充份消化美國減息預期，在議息結果出爐後，投資者或會藉機離場，「如果減唔到半厘就可能開始跌，就算減半厘，大家都可能一開高就走」，估計恒指有機會跌穿28000點。



本周有多國議息，最矚目為美國聯儲局於本港周三深夜公佈議息結果，利率期貨顯示重啟減息的機率依然為100%，當中減0.5厘的機率為21.4%。而日本及英國亦分別於周二和周四公佈貨幣政策取態。另一方面，上月底G20峰會中美確認重啟磋商後，新一輪談判將在周二起，一連兩天移師到上海舉行，談判進程亦對市場重要影響。經濟數據方面，中國於周三及四公佈製造業採購經理指數（PMI），美國亦於周五公佈非農就業人數和失業率。另外，港股業績期開始上演，恒隆集團（010）及恒隆地產（101）周二公佈中期業績，長和（001）渣打（2888）亦將於周四公佈。



