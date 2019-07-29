保單逆按計劃吹淡風 宣傳欠佳逾月未開齋

由按揭證券公司旗下香港按證保險公司推出保單逆按計劃1個多月，查詢反應尚算熱烈，惟至今仍未正式開齋，市場人士相信主要因為保單逆按揭概念對港人而言太新，加上宣傳力度欠佳。



保單逆按計劃於5月30日起接受年滿60歲人士申請。按證發言人向本報表示，該計劃於5月底才剛開始接受申請，目前共收到超過600宗查詢，暫時未有正式申請。據了解，市民查詢保單逆按時較多關注甚麼保單適用於該計劃、申請資格，以及每月年金有多少等。



有銀行人士認為，保單逆按計劃至今未開齋，主要原因在於此概念太新，宣傳力度不足，市民需時了解該產品，且壽險保單要供滿才可適用於申請逆按計劃。不過，他相信即使市民熟悉該產品後，亦未必太多人會申請，因市民投保壽險大多都是為下一代或身邊有需要人士着想，若將保單抵押作逆按揭，保單受益人便會轉為按證保險公司，市民對此可能會有所顧慮，情況猶如當初市民對安老按揭的心態一樣。



接獲逾六百宗查詢



另有理財專家指，很多人購買壽險，就是為了下一代，作遺產傳承之用，故保單逆按計劃可謂有違中國人傳統愛傳承後代的觀念，正因受制於中國人傳統，連推出多年的安老按揭計劃，迄今累計申請情況也非太踴躍。除此之外，保單逆按計劃未見熱銷，亦因概念新及宣傳不強，但有關市場反應屬大家預期之內。



保單逆按計劃是一項貸款安排，合資格市民可利用人壽保單作為抵押品，提取保單逆按貸款，從而自製每月年金收入。市民可選擇10年、15年、20年或終身取款，亦可一筆過取款應付特別需要。該產品的每月年金金額以保單身故賠償而非現金價值作計算基礙，而計算年金的身故賠償總額以1500萬元為上限。若以65歲男士為例，保單身故賠償為200萬元，選擇終身取款，浮息逆按計劃每月年金2793元，定息逆按計劃每月年金則為3157元。



