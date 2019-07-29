﻿市場簡訊——

—新城發展（1030）落實出售多項資產，向金科集團附屬公司出售合共8項地產項目，總金額27.37億元人民幣。出售事項將錄得未經審核收益約55.47萬元，所得將用作一般營運資金，以及對於其餘項目的各項支出及穩定、安全營運提供保障。







—南岸集團（577）與一名主要股東的聯繫人士探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資，但有關的諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後11度延期至8月2日或各訂約方協定的較後日期。







—迪信通（6188）公佈，擬按每股3.25港元，較收市價溢價約16.49%，配售合共6,579萬股，佔擴大後已發行H股數目約16.67%，料淨集資額約2.11億元，擬用於貨物採購及日常營運。另外，集團與宿遷嘉時訂立合資協議，同意設立合資公司，集團將出資1.96億元人民幣，佔股49%。







—匯創控股（8202）接獲聯交所通知，或遭取消上市地位。該公司須於一年內提交補救建議，以證明具足夠的業務運作或資產，否則面臨除牌，而匯創控股可於下月6日向創業板上市委員會提覆核。







—《華爾街日報》報道，美國藥廠輝瑞（Pfizer）計畫將其旗下的非專利藥業務與同業邁蘭合併，主要因近年來非專利藥市場競爭激烈，最快將於今日公開此事。



消息人士稱，邁蘭股東將持有新公司逾40%的股權，剩餘部分由輝瑞股東持有。新公司執行長將由輝瑞非專利藥業務的Michael Goettler擔任，邁蘭董事長Robert Coury將出任執行董事，邁蘭現任執行長Heather Bresch則將離職。







—國家聯合資源（254）一口氣公布對上3個年度的中期業績，2016年6月底止半年度，虧損為7.52億元，2017年度中期虧損收窄至1.18億元，而2018年度中期虧損為1420萬港元。







—美團點評（3690）控股公司之一北京三快科技的經營範圍出現變更。據內地傳媒報道，北京三快科技新增零售煙草及電子煙等業務，意味日後用家可在美團內訂購電子煙。美團指出，集團會根據國家法律法規更新，以及新出台的政策規定，適時更新企業經營範圍，是正常的企業登記行為。據悉，現時在美團外賣小程序中搜索電子煙，有部分結果是來自於京東便利店等店鋪。