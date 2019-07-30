﻿投資者入市態度審慎 觀望議息貿談 杜指升28點

市場聚焦中美重啟貿易談判，以及於本港時間周四凌晨公佈的聯儲局議息結果，投資者入市態度審慎，美股三大指數個別發展，杜指早段曾升82點，報27275點；納指則曾跌82點，報8247點；標普500指數跌11點，見3014點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27221點，升28點；納斯達克指數收報8293點，跌36點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.58港元，較香港收市價跌0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見371.87港元，較香港收市價跌0.33港元。



特朗普出口術批儲局



聯儲局於本港時間明晚議息，結果在周四凌晨公佈。受全球經濟放緩影響，各界預期美國聯儲局將於周三啟動1995年以來的第五次減息行動。



同時，市場亦關注聯儲局是否會暗示未來將進一步減息，聯儲局主席鮑威爾將在此次貨幣政策會議後的新聞發佈會上，向市場簡單評價美國經濟健康狀況和政策前景。



以往多番批評聯儲局主席鮑威爾的特朗普，在聯儲局會議前再「出口術」，在Twitter上施壓指小幅減息並不足夠。他說，聯儲局過往加息太早太快，美國錯失潛在產生財富的機會，其他國家知道如何與美國周旋，所以才會產生歐盟，而對於中國來說，美國更是容易應付。他認為，美國收緊量化寬鬆是另一錯誤，現時就算有小幅減息亦不足夠。



美國聯儲局前主席耶倫亦開腔，支持聯儲局減息0.25厘。耶倫出席一個經濟戰略小組會議上表示，除非情況發生變化，否則不認為這是一個重大寬鬆周期的開始，但認為小幅減息合適。她認為雖然美國經濟表現良好，勞動力市場依然緊俏，但通脹率過低。



另外，國際貿易關係進展再度成為市場焦點，中美貿易談判代表今日起於上海展開一連兩日的貿易磋商，這是上月二十國集團（G20）會議後的首次面對面協商，但市場對談判取得突破預期甚低。



美國總統特朗普日前對貿談大潑冷水，表示中國正在採取拖延戰術，質疑能否很快達成貿易協議。



巴克萊分析師稱，不太認為這次磋商會達成一份更廣泛協議，涵蓋較困難的安保相關問題。另外，特朗普上周五亦威脅對法國葡萄酒加徵關稅，報復法國最近擬對美國大型科技公司徵稅的舉措。



周五迎七月非農數據



同時日本央行、英倫銀行將於本周先後召開會議；其中英央行料維持利率不變，決策者正等待英國脫歐陰霾散去。



經濟數據方面，本周五投資者將迎來重要的七月非農就業報告，該報告將為投資者了解美國勞動力市場與國內經濟狀況提供進一步證據。市場預計美國七月新增非農就業人數，將由六月的22.4萬回落至16萬，失業率將為3.7%。