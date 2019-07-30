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﻿人民幣轉弱穿6.89

2019-07-30 列印
　　人民幣昨日走弱並跌穿6.89，在岸價（CNY）日盤收報6.892兌1美元，下跌122點子，創逾一個月低位。中國外管局國際收支司前司長管濤表示，過去兩年多雖成功守住人民幣重要關口，但卻帶來隱性匯率擔保問題。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恒指，由於市場預期美國年內減息次數只有兩次，加上美國經濟數據勝預期，對美匯帶來支持作用。他又預料中美本次無法達成貿易協議，對人民幣造成壓力，以至人民幣轉弱。

　　人民幣離岸價（CNH）亦失守6.89，曾低見6.8981兌1美元，截至晚上9時離岸價報6.8966，下跌160點子。葉澤恒認為，人民幣短期變化將視乎中美貿易談判進展，除非出現好消息，否則人民幣仍會偏弱，並徘徊於6.86至6.91。
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