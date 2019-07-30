  • 2019年7月30日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 上環衝突催淚彈IFC連登公務員

日報新聞 > 財經

美銀帶頭唱好　長實料賺90億

2019-07-30 列印
　　長實（1113） 將於本周四公佈2019年中期業績，昨日就傳來大行唱好。美銀美林發表最新報告，預期長實上半年之核心盈利有90億港元，每股核心盈利為2.44港元，較去年同期上升69%。

　　報告展望，長實下半年將推出波老道一期及愛海頌位於市區地段的新盤，而日出康城八期則於本年底或下年初發售，料受市場歡迎。

　　美銀美林表示，短期內集團有不錯的增長機會，對其重申「買入」評級，目標價為每股81港元，並指出集團過往都有回購行動，有助支持股價走高，目前股價處於七年來平均值的低位，具有一定吸引力。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd