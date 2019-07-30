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碧桂園服務盈喜　料多賺逾五成

2019-07-30 列印
　　碧桂園服務（6098）發盈喜，預期截至6月底止中期綜合純利，將較2018年同期錄得逾50%增長。該公司指出，增長主要由於物業管理在管面積的增加和社區增值服務與非業主增值服務收入綜合上升，帶來綜合純利的提升。碧桂園昨日市不久後，股價曾升見19.92元歷史新高，升5.62%，收市報19.32元，仍逆市升2.44%，成交額2.29億元。

　　該公司昨日開市前發盈喜，預期截至今年6月30日止六個月之未經審核綜合純利及未經審核股東應佔溢利，均較去年同期的4.8 億元及4.71 億元人民幣，增長超過50%。該公司指出，期內錄得增長，主要由於物業管理在管面積的增加和社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升，帶來綜合純利的提升。

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