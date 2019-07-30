該公司昨日開市前發盈喜，預期截至今年6月30日止六個月之未經審核綜合純利及未經審核股東應佔溢利，均較去年同期的4.8 億元及4.71 億元人民幣，增長超過50%。該公司指出，期內錄得增長，主要由於物業管理在管面積的增加和社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升，帶來綜合純利的提升。
碧桂園服務盈喜 料多賺逾五成
該公司昨日開市前發盈喜，預期截至今年6月30日止六個月之未經審核綜合純利及未經審核股東應佔溢利，均較去年同期的4.8 億元及4.71 億元人民幣，增長超過50%。該公司指出，期內錄得增長，主要由於物業管理在管面積的增加和社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升，帶來綜合純利的提升。
港澳辦：盡快恢復社會秩序 中央撐警執法遏暴力
特區政府由推動至暫緩《逃犯條例》修訂以來，連場示威觸發警民衝突，暴力場面愈來愈激烈。國務院新聞辦公室昨午罕見地在北京舉行新聞發佈會，發言人表明絕不容忍暴力橫行，形容「暴力就是暴力，違法就是違法」，並強...
2019-07-30
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李鵬告別式拒公眾弔唁
中國前總理李鵬二十二日深夜去世，享年九十一歲，遺體告別儀式昨日上午在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。當其時八寶山戒備森嚴，儀式大約在十一點多結束，拒絕公眾弔唁，有排隊民眾不滿。 昨日早晨，八寶山革命公墓門口有眾多警察和便衣，有警察說，有訃告的才能進去，普通公衆要等活動結束後，先登記，再請治喪委員會經家屬同意後才能進入。八點二十分左右，靈車駛入公墓，之後多輛奧迪、紅旗轎車駛入公墓，車內可能是為李鵬送行的領導人。 大約十一時多，公墓鐵門關閉，等候的市民被告知，家屬表示，過了十一點十五分後，就算手持訃告也不能進入。有排隊民眾表示不滿與警察理論。 新華社報道，習近平、李克強、栗戰書、...
2019-07-30
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梅根當《Vogue》客席編輯 顯「變革力量」
英國哈里王子夫人梅根應邀擔任時尚雜誌《Vogue》英國版九月號的客席編輯，以「變革力量」（Forces for Change）為主題，獻給十五位無所畏懼的女性。 剛於五月誕下兒子阿奇的梅根，和《Vogue》英國版總編輯恩寧富（Edward Enninful）共花了七個月時間，為九月號的主題埋首工作。梅根希望藉由訪問全球各領域的代表人物，特別是勵行公益、關懷與幫助大眾的模範女性，用文字和讀者分享他們的人生故事。 梅根還會在這一期訪問美國前第一夫人米歇爾，刊登兩人的「坦誠對話」。梅根另外還訪問長年致力保育猩猩的古多爾（Jane Goodal）。
2019-07-30
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擁小學12校網 萃峯高曠大廳亮白雅致
位於活道的萃峯，該物業一向少有放盤，市場正放售一個單位，面積834方呎，戶主將單位改成2房1套，主人套房增設了衣帽間，而廳堂外連245方呎平台，享有向南開揚景觀。 萃峯由麗新集團發展，物業以單...
2019-07-30
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投資者入市態度審慎 觀望議息貿談 杜指升28點
市場聚焦中美重啟貿易談判，以及於本港時間周四凌晨公佈的聯儲局議息結果，投資者入市態度審慎，美股三大指數個別發展，杜指早段曾升82點，報27275點；納指則曾跌82點，報8247點；標普500指數跌11...
2019-07-30
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絕殺功臣次回再拼 燕豪芬必圖「利」
燕豪芬在歐聯第二圈外圍賽首回合，憑前鋒唐耶爾馬倫補時階段建功，主場3:2險勝巴素利。這位二十歲射手揚言今晚次回合繼續士哥，務求領軍反客為主，擊敗近期中門大開的巴素利光榮晉級，客勝無問題。（香港時間周三凌晨2:00開賽） 首回合主場出擊的燕豪芬戰至八十八分鐘仍落後1:2，不過球隊展示出打不死精神，完場前一分鐘由前鋒森姆林馬斯建功扳平。更峰迴路轉的是在補時階段，射手唐耶爾馬倫近門射入，助球隊3:2險勝對手先拔頭籌。雖然燕豪芬目前擁有一球領先優勢，但教練雲邦美明言今仗不會保守應戰︰「己隊不會滿意目前的賽果，次回合會繼續維持一貫的主攻風格。」 鋒線三子狀態佳 至於上仗攻入絕...
2019-07-30
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印尼錫克河 華麗水上屋
印尼蘇門答臘（Sumatra）因與馬來西亞只隔着馬六甲海峽，兩地自古以來交往頻繁，也造就蘇門答臘存留濃厚的馬拉文化，並以廖內省（Riau）省會峇干巴魯（Pekanbaru）為甚，悠長的錫克河（Siak...
2019-07-30
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億萬賭王千金貼地實錄 何超蓮爆猷啟囡囡
何超蓮貴為賭王何鴻燊千金，又被喻為城中「最索千金」，不過她向來唔似一般千金小姐高高在上，反而相當貼地。她講明滿身名牌打扮只限工作，努力搵錢維持麵店生意同慈善工作，因唔想問屋企攞；她又搞笑自爆好瞓得，更...
2019-07-30
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社論——不要讓港墮暴力深淵
經歷逾一個月的示威衝突，局勢不單止未見緩和，反而暴力場面愈來愈激烈。前天示威者出動的武器，殺傷力更大，警方加強發射橡膠彈等和施放催淚彈驅散，度過了驚心動魄的一夜，亦令人擔心情勢惡化下去，可能會釀成悲劇，甚至殃及平民。社會各界必須盡最大努力，防止暴力示威升級，不要讓香港陷入更大的危機之中。 前天示威者與防暴警員在西環和上環混戰近五小時，場面觸目驚心，有示威者從天橋拋擲路牌，墮下砸毀交通燈，差點擊中下面的警員。從媒體拍到的照片，示威者動用的自製武器也更多樣化，包括自製長矛、弓箭、彈叉、汽油彈，甚至有不知名液體的玻璃樽，又有人放火燒路邊雜物；警隊方面亦增加使用催淚煙和橡膠彈等應對...
2019-07-30
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馬場浮世繪——紀禮澤解釋美麗傳承無加分
馬會昨午公布，現役一千二百零五匹馬的最新評分，上季八戰全勝而刷新單季贏馬最多紀錄的馬王「美麗傳承」，評一百三十七分續是全港最高分馬，目前評分比上季初高出十一分之多。剛季最佳長途馬「時時精綵」則評一二九分排第二，至於過去兩季未嘗一勝的蔡廄「勁皇子」則評十九分，成為全港最低分馬。 跟過去幾季相若，所有馬匹的新評分都是按其上季尾的成績及整體表現，加上年齡和健康情況等因素，從而調整出來。今次總評分表中，獲大幅減分的馬匹數目較去年少，獲減四分者由去年九匹減至四匹，減五分者則由去年十五匹減至五匹，而減六分者更只有「笑逐顏開」一駒。 首席評磅員紀禮澤解釋：「其實我們在馬季進行期間，已曾對...
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