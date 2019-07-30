星展香港賺44億增13% 料全年貸款增長5%至6%

星展香港截至今年6月底止中期，純利為44億港元，撇除去年出售物業收益之利潤，亦按年增13%，淨利息收入上升16%，至57億港元，貸款額增長6%，星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，下半年貸款增長放緩，明年影響將會更大。



張建生亦表示，今年上半年貸款價格競爭壓力加大，第二季貸款額的增速較第一季低；且因貿易環境不明朗，海外貸款的增速有所放緩，以及內地放寬貸款要求，企業融資環境改善。他亦指，仍有中資企業通過香港進行海外併購，亦有本港發展商開發地產項目，貸款需求持續。



星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊則表示，預計美聯儲局將於7月及9月保險性減息各25個點子，但本港利率水平偏低，跟減可能性不大。而銀行同業拆息方面，她續稱，目前本港拆息較高，因市場預計或有大型新股來港上市，第三季可能繼續走高，第四季或稍有回落。



未見資金大舉流向新加坡



她亦指，預計今年該行的貸款增速在中位數5%至6%之間，美國減息對該行的淨息差影響不會很大；星展銀行去年進行多次壓力測試，在一般撥備中預留了中美貿易摩擦可能造成的影響。



另外，星展銀行表示，未見開戶客戶數量因近期社會政治因素而迅速增加，業務屬正常增長範圍；惟本港零售業、旅遊業及餐飲業受到影響，但影響只屬一般性。



對於市傳部份富豪將資金轉移至新加坡，星展銀行行政總裁高博德（Piyush Gupta）接受外媒訪問時表示，目前未見有資金大舉流向新加坡的情況，相信「大規模轉移只在政權更迭時才會發生」，而香港仍為一個可靠且高效的金融中心。



今年上半年，星展香港總收入增長達雙位數至84億港元新高；非利息收入按年升3%至27億港元。單計第二季，收入約為43億港元，同比增長15.38%，其中淨利息收入增18%至約30億港元，費用及佣金收入為9.5億港元，升7%。



