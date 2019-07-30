希望教育1.6億購汽車學院

馬會昨午公布，現役一千二百零五匹馬的最新評分，上季八戰全勝而刷新單季贏馬最多紀錄的馬王「美麗傳承」，評一百三十七分續是全港最高分馬，目前評分比上季初高出十一分之多。剛季最佳長途馬「時時精綵」則評一二九分排第二，至於過去兩季未嘗一勝的蔡廄「勁皇子」則評十九分，成為全港最低分馬。 跟過去幾季相若，所有馬匹的新評分都是按其上季尾的成績及整體表現，加上年齡和健康情況等因素，從而調整出來。今次總評分表中，獲大幅減分的馬匹數目較去年少，獲減四分者由去年九匹減至四匹，減五分者則由去年十五匹減至五匹，而減六分者更只有「笑逐顏開」一駒。 首席評磅員紀禮澤解釋：「其實我們在馬季進行期間，已曾對...

2019-07-30