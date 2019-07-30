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希望教育1.6億購汽車學院

2019-07-30 列印
　　希望教育（1765）昨日公佈，斥1.6億元人民幣現金，收購河南省唯一汽車工程類普通高等院校－鶴壁汽車工程職業學院95%股權。受收購業務消息刺激，希望教育股價昨日逆市升7.69%，收市報1.26元。

　　該公司昨日公佈，與獨立第三方就收購鶴壁汽車工程職業學院（目標學校）95%權益訂立買賣協議。該公司指出，代價將由集團於2018年8月進行的全球發售的所得款項撥付。目標學校擁有約21.3萬平方米土地，其上建有教學樓、學生宿舍及有關設施共計9.6萬平方米，其中已建成房屋7.6萬平方米，於近期可竣工在建校舍2萬平方米。目前，目標學校在校生4504名，建成後屆時目標學院容量可擴大至超過7000名學生。

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