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屈臣氏銷售跌兩位數

2019-07-30 列印
　　香港受近期政治事件影響，零售市道急速轉差。香港屈臣氏董事總經理張慧屏昨指出，受訪港旅客數目增長放緩，外圍環境及去年基數高效應等多個因素影響，預料下半年本港零售市道會較為波動。

　　截至昨日為止，該集團本月銷售錄得雙位數下降，將繼續推出獨家產品、網購及穩固零售網絡，以抵銷零售下滑。

　　張慧屏表示，上半年集團銷售理想，其中網購銷售按年增長11倍，因客戶可以24小時在網上購物，不會受地域及時間限制，冀望增幅會延至下半年。而為迎合市場需要，已作線上線下整合，消費者在線上線下合共的消費額，會較門店消費多六倍。

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