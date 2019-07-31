﻿中美上海重啟貿談 特朗普料「必勝」 觀望議息結果 美股偏軟

中美在上海重啟貿易會談，而美國聯儲局香港時間昨晚起一連兩晚議息，雖然市場預期會減息四分之一厘，但美國總統特朗普在Twitter仍擺出一副「必勝」態度回應中美貿談，市場對談判結果審慎，杜指早段下跌72點報27149點，納指亦跌41點報8251點。



特朗普繼前晚在Twitter再批評聯儲局「加錯息」，就算今次小幅減息亦「功不補過」後，昨晚再在Twitter大談關稅對中國已造成傷害，指中國已因關稅失去了五百萬個職位及二百萬個製造業崗位，經濟表現為27年來最差，但美國則正在做偉大的事。他又表示中方只盼等待美國大選民主黨勝出後可以獲得更佳貿易協議，坦言若由他勝出後才達協議，條款一定較現時嚴苛！



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27198點，跌23點；納斯達克指數收報8273點，跌19點。



港股ADR跌224點



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.10港元，較香港收市價跌0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.56港元，較香港收市價跌4.64港元；港股ADR折合恒指報27921點，跌224點。



中美經貿磋商代表一連兩日將在上海會晤，為中美貿易問題尋找解決之道。據了解，雙方昨晚將在上海外灘的和平飯店會面，今天於西郊賓館展開磋商。是次會面是中美元首6月底在大阪G20期間達成暫時休戰共識後，雙方經貿磋商代表首次面對面接觸，也是中美雙方展開的第十二輪貿易談判。



此外，特朗普早前亦約見了科技公司的巨頭，並與之討論有關華為的制裁的問題。特朗普更批評，中國想要拖到美國二○年大選之後，他警告中國不要拖延，否則到了他的第二任期，協議會對中國更加不利；他更批評，港澳地區被視為「發展中經濟體」是不公平的。



外交部就特朗普批評中國透過「發展中國家」地位以取得優勢一事作出回應。發言人華春瑩指，美方的表態只是進一步暴露美國的任性狂妄及自私自利，其做法與世界第一大國的地位不匹配。



港股二萬八反覆



外界對此次會談能否取得進展的期望普遍不看好。有分析人士普遍預計，雙方會做出釋放善意的承諾，但並不會在更深層的問題上達成一致。



恒指低開高走，走弱兩日後逐步回穩，於二萬八關上方反覆整固。在數隻重磅藍籌股支持下，恒指一度重越28200水平，高見28274，惟大市仍欠缺進一步上升之誘因，於期指期算日，最後收造28146，升40點；國指彈37點，收造10818。市場投資氣氛未有起色，成交續疲軟，第11日不足700億元，交投僅得617億元。