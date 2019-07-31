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﻿港燈中期盈利減28%

2019-07-31 列印
  港燈（2638）昨公布，截至今年6月底止，股份合定單位持有人應佔溢利為7.09億元，按年跌27.8%；中期分派15.94仙，按年減少25%。期內，總收入為50.03億元，同比減少8.32%，EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）亦下跌13.7%，至32.87億元。此外，在新一份《管制計畫協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約20%，本地供電准許回報率將由9.99%降至8%，港燈的可供分派收入亦因此減少20%，至14.08億元，將全數分派予股份合定單位持有人。

  港燈表示，相對去年上半年破紀錄的高溫，今年上半年天氣較為溫和，售電量較去年同期減少1.1%；且受惠於上半年燃料成本下降，6月份淨電費較今年1月減少3.3%。
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