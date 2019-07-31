恒隆地產銷售減慢 半年純利35億跌25%

恒隆地產（101）公佈截至今年6月30日止中期業績，因物業銷售減慢拖累期內沒有確認售樓收益，集團股東應佔純利和每股盈利均錄得按年25%的倒退，分別為35.16億元和0.78元，每股盈利78仙，中期股息17仙。



若撇除物業重估收益及所有相關影響，恒隆地產基本純利為22.29億元，按年減少4%，期內總收入錄得42.04億元，按年下跌18%。恒隆集團（010）中期股東應佔純利則按年上升22%至37.09億元，每股盈利2.72元，派中期股息每股0.19元，與去年持平。恒隆地產期內由於無確認物業銷售收入，期內收入42.04億元，按年跌18.4%，全部來自物業租賃。物業銷售收入方面，期內恒隆地產只出售藍塘道一間大宅物業和荔灣花園的111個投資性車位，因有關交易尚未完成而未有入帳。另外，期內集團其他收入中，出售投資物業收益為8.68億元。談及集團下半年出售非核心業務的意向，恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏表示會密切留意市場動態，若遇上「好價錢」不排除有出售的可能。截至6月30日，投資物業總值為1369.7億元，當中香港及內地的物業組合估值分別為663.82億元及705.88億元。今年上半年錄得整體重估收益14.38億元，按年增加1%，主要受惠於香港物業組合收益。



兩大型重建項目籌劃中



盧韋柏亦補充，目前有兩個大型重建項目籌劃中，分別是淘大工業邨和電氣道項目，前者將發展成住宅項目，後者則為商場項目，兩個項目均預期最快在2022年落成，冀為集團帶來可觀的收入。



至於內地方面，集團於內地的物業租賃收入增長顯著。恒隆集團及恒隆地產董事長陳啟宗指出，在過去18個月，旗下上海區物業租金的平均增長幅度維持20%水平，客戶生意額亦有15%升幅。他續指，除上海外，其他部份內地商場過去半年更錄得25%至30%的租金和客戶生意額升幅，並謂「表現令人振奮，不單止平穩，是非常好」。



