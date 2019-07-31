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新世界近百億人幣奪杭州地皮

2019-07-31 列印
　　新世界發展（017）再在內地掃貨，昨日在杭州土拍市場，以近百億元人民幣，奪得杭州望江商住地皮。地皮作價約97.9億元人民幣，即約111.27億港元，日後將用作住宅、商業商務及公共停車場項目之用。地價將分四期支付，將由集團的內部資源撥付。

　　新世界發展旗下的安添國際，經過11輪競投，最終以97.92億元競得上城區望江單元商住地，每平方米樓面價2.48萬元，成交價較底價僅高3.93%。該公司指出，其持續策略性投資中國重點城市，並發展具備標誌性及潛力優厚之重點項目，考慮到該地皮具著名景觀、便利位置及發展潛力，具備理想開發條件，故決定購入。

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