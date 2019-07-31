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長江科技純利1.71億

2019-07-31 列印
　　長和系的長江生命科技（775）昨公佈，截至今年6月底中期業績，股東應佔溢利為1.71億元，按年微升0.2%，若扣除澳元匯價下跌影響，則按年升10%；每股溢利1.78仙，維持不派中期息。

　　期間，總收入為25.97億元，同比增長2.2%；於6月30日，公司總資產約為104.45億元，其中包括銀行結存及定期存款6.78億元及庫務投資1.41億元。總負債為61.22億元，其中包括銀行及其他借款共48.08億元，該借款主要用於收購海外業務及為部份海外業務提供一般流動資金。

　　長江生命科技的農業相關業務收入跌15.2%，至9.3億元，健康業務相關收入則升15.9%，至15.9億元。

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