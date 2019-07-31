長江科技純利1.71億

期間，總收入為25.97億元，同比增長2.2%；於6月30日，公司總資產約為104.45億元，其中包括銀行結存及定期存款6.78億元及庫務投資1.41億元。總負債為61.22億元，其中包括銀行及其他借款共48.08億元，該借款主要用於收購海外業務及為部份海外業務提供一般流動資金。
長江生命科技的農業相關業務收入跌15.2%，至9.3億元，健康業務相關收入則升15.9%，至15.9億元。
周日中西區示威演變成激烈警民衝突，警方拘捕四十九人。消息稱其中四十四人被控暴動罪，是反修例示威以來最多人被控暴動罪的一次，另一人涉在公眾地方管有攻擊性武器罪，各人今日在東區裁判法院提堂。消息傳出後，逾...
2019-07-31
中美經貿磋商代表昨今兩天在上海會晤，為中美貿易問題尋找解決之道。據了解，雙方昨晚在上海外灘的和平飯店會面，今天於西郊賓館展開磋商。是次會面是中美元首六月底在大阪G20期間達成暫時休戰共識後，雙方經貿磋...
2019-07-31
巴西又再爆發嚴重監獄動亂，北部帕拉州一座監獄內有敵對幫派的囚犯互相廝殺，激鬥了五小時，期間有幫派頭目在敵方囚室縱火，造成最少五十七人死亡，當中十六人遭斬首。 事故發生於帕拉州內的艾塔米拉監獄，涉及兩大監獄黑幫「A級軍團」（CCA）和「紅軍團」（CV）兩派人馬之間衝突。A級軍團份子利用早晨牢房被解鎖時，入侵紅軍團的牢房放火。火勢迅速蔓延，整座大樓火光熊熊，一些人走避不及，被困火場內，窒息致死。 衝突中有兩名獄卒一度被挾持為人質，但最終獲釋；而大火則導致警員無法入內，至少四十一人被煙熏窒息而死。警方指，騷亂是有針對性的幫派仇殺，強調並非對監獄系統的反抗或示威。事件中並無涉及槍械...
2019-07-31
駿皇閣位於又一村內街，周圍環境悠靜愜意，整幢物業只有提供6個單位，是次推介罕有放盤，實用面積1602方呎，闊落廳堂以素白主格調佈置，據悉，屋主花費豪裝單位，屋內其餘地方的裝潢都簇新雅致。 駿皇...
2019-07-31
中美在上海重啟貿易會談，而美國聯儲局香港時間昨晚起一連兩晚議息，雖然市場預期會減息四分之一厘，但美國總統特朗普在Twitter仍擺出一副「必勝」態度回應中美貿談，市場對談判結果審慎，杜指早段下跌72點報27149點，納指亦跌41點報8251點。 特朗普繼前晚在Twitter再批評聯儲局「加錯息」，就算今次小幅減息亦「功不補過」後，昨晚再在Twitter大談關稅對中國已造成傷害，指中國已因關稅失去了五百萬個職位及二百萬個製造業崗位，經濟表現為27年來最差，但美國則正在做偉大的事。他又表示中方只盼等待美國大選民主黨勝出後可以獲得更佳貿易協議，坦言若由他勝出後才達協議，條...
2019-07-31
鹿島鹿角最近氣勢如虹，不同戰線豪取四連勝佳績，期間中場白崎凌兵與射手沙真奴安東尼奧入球停不了，前者更揚言士哥會接踵而來，今晚日聯作客遇強即屈的浦和紅鑽勢要全取三分，收窄跟榜首FC東京的距離，一於直取客勝。（有線602、662台今晚6:30直播） 連同天皇盃戰線，鹿島鹿角近四場不同賽事全勝，本輪前在日聯累積三十七分排第四，只要今仗全取三分，即可與榜首球隊FC東京的分距收窄至兩分，難怪教練大岩剛坦言今仗至關重要︰「己隊最近愈戰愈勇，球員在場上的態度都令我引以為傲，我有信心球隊在目前勇態之下，可以再下一城，繼續為榜首的FC東京施加壓力。」 並列神射手榜首 這支去季亞冠冠軍...
2019-07-31
電子動態版的《清明上河圖》展覽，相隔約九年載譽歸來！由故宮博物院和鳳凰衛視聯合主辦、假香港亞洲國際博覽館舉行的《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展，今次將全面升級，注入多媒體、動畫、互動和當代藝術元素，...
2019-07-31
現年64歲的任達華本月20日出席中山一個開幕活動時，無預警遭狂徒上台捅傷腹部，擋架時右手四隻手指重創，傷及神經，經手術後上周已火速出院，仲精神帶笑話「我頂得住」，令人安慰。劫後餘生，華哥感受良多，休養...
2019-07-31
在昨早上班繁忙時間，有網民針對港鐵列車行駛，發起不合作行動，以身體阻礙車門關上，以萬計上班一族受阻，困在車廂或排長龍乘搭接駁巴士，許多人被迫遲到，人人心急如焚，苦不堪言。發起運動的人士表達訴求，應考慮對其他市民的影響，也要尊重他們的權利。 參與行動者宣稱，不滿港鐵處理元朗站襲擊案的手法，先後在調景嶺站及北角站阻礙車門關閉，令港鐵服務受阻近三小時。不少市民得悉港鐵列車受阻，臨時改乘其他公共交通工具，短時間內令到巴士客量上升，導致車站大排長龍，班次調動亦受影響，路面亦比平日擠塞，出現連鎖負面效應。 不單返工的打工仔受連累，許多市民乘港鐵外出，如參加活動、覆診或辦理事務等等，也受...
2019-07-31
何澤堯於香港時間周一晚上在英國艾亞馬場上陣，夥拍在前一個周一在其胯下跑第五的Forever A Lady出戰千二米賽事。結果Forever A Lady前段守在中間位置，末段穩步上前，在堯仔全力催策下，以一馬頸位氣走對手，何澤堯取得在英國客串期的首場勝仗。何澤堯暫時未再卜定任何座騎，但肯定會續留在英國學藝，並在下月十日在雅士谷馬場的識價盃騎師賽披甲。 馬場浮世繪
2019-07-31