澳博中期多賺12% 上葡京明年開業

澳博（880）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，期內總收益較2018年同期減少0.7%。期內經調整EBITDA（除息稅特殊開支及折舊前盈利）及股東應佔溢利分別較去年同期增加6.1%及12.1%，期內每股應佔利潤為29.6仙，派中期股息每股股份8港仙。



澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，上半年業績顯示經調整EBITDA及純利均取得相當好的增長。與此同時，「上葡京」的建築工程亦接近竣工，預期將於明年正式開業。



「上葡京」預算總成本390億



澳博於期內經調整EBITDA率由11.4%增加至12.2%。中場賭枱博彩毛收益較上年同期增加8.0%，貴賓博彩毛收益減少25.1%。於期內澳博佔澳門博彩收益之14.1%。於期內貴賓博彩業務佔總博彩收益36.5%，而上年同期則佔45.2%；中場賭枱之博彩毛收益佔總博彩毛收益60.7%，按年增8.5個百分點。



澳博旗艦新葡京娛樂場的博彩毛收益雖較去年同期下降13.7%、但經調整新葡京EBITDA及應佔溢利則仍較上年同期增加8.5%及7.8%。期內新葡京酒店入住率微降至94.8%，每日平均房租按年降1.1%，至1487元。



該公司又指出，澳博於路氹興建綜合度假村「上葡京」建築工程於2019年上半年取得良好進展，並致力於今年底前完成建設，並預期「上葡京」於明年開業，總樓面面積達52.1萬平方米，當中逾90%總面積將提供一系列的非博彩設施，包括具有「上葡京」、「Palazzo Versace」及「Karl Lagerfeld」標誌的酒店大樓，提供約1900個房間，還有會議、購物、餐飲及娛樂休閒設施，和一個娛樂場，預算總成本約390億元較2016年所作出的預算增加約8%。



澳博於今年3月與澳門政府簽訂博彩批給延長合同，令原於明年3月到期的賭牌，將延至2022年6月26日才到期，與其他博企到期日一致。



