  • 2019年7月31日 星期三
  • 27º
  • 93%
熱門： 不合作運動港鐵元朗衝突群交大欖隧道

日報新聞 > 財經

數據服務受壓　和電少賺5%

2019-07-31 列印
　　和記電訊香港（215）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，本地數據服務繼續受壓，但漫遊數據收益持續增長，按年升17%，抵銷部份跌幅，期內服務收益跌3%，至17.82億元，由於新智能手機的需求放緩，令期內硬件收益較去年同期大跌66%，至7.33億元。和電期內賺1.88億元，較去年同期跌5%，每股盈利為3.9仙，派息按年減5%，至2.93仙；和電董事局預期全年股息將達全年股東應佔溢利的75%。和電香港行政總裁古星輝表示，其客戶總數與去年相若（港澳客數約330萬位，後繳客戶佔客戶總數45%），後繳客戶流失率更由去年下半年的1.4%，收窄至1.1%。高端客戶流失率減幅較顯著，反映3Supreme品牌革新策略已初見成效。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd