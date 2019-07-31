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內地智能手機出貨連跌九季

2019-07-31 列印
內地智能手機出貨連跌九季
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　　市場調研機構Canalys報告中顯示，中國作為全球最大的智能手機市場，第二季度整體出貨量9760萬部，按年下跌6%，連續第九個季度出貨量下跌。華為第二季度智能手機出貨量3730萬部，按年增長31%，市佔率達38.2%，是8年來所有手機品牌實現過的最高市場份額；第二位則為OPPO，其期內出貨量按年下跌18%，市佔率18.3%；第三位為Vivo，其出貨量按年跌19%，市佔率17.5%；第四位的小米（1810）出貨量按年跌20%，市佔率11.8%；第五位的蘋果出貨量按年跌14%，市佔率5.8%。Canalys表示，隨著中國5G商用開啟，華為的5G芯片技術將使其比競爭對手，佔據更多優勢。

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