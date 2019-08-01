十年來首次 可能進一步減息 儲局減息0.25厘 美股瀉333點

美國聯儲局結束為期兩日的貨幣政策會議，今晨二時公佈議息結果，一如市場預期減息0.25厘，今次減息是繼2008年金融海嘯後，相隔10年零7個月再次減息。聯儲局會議後不會發表經濟或利率預測。儲局會後聲明稱，全球經濟前景的發展以及通脹壓力緩和的因素，都對今次減息提供了空間。在議息結果公佈前，投資者入市審慎早段微升。議息公佈後，杜指中段跌32點報27165點，納指則升6點報8280點。



美國聯儲局結束一連兩日息口會議，以八票對兩票通過減息四分一厘，是聯儲局自2008年全球金融危機以來首次減息，符合巿場預期。聯邦基金利率的目標區間為兩厘至二點二五厘。會後聲明指，減息是基於對全球經濟的展望，以及美國通脹壓力溫和。自六月對上一次議息後，美國經濟活動溫和增長，勞工巿場維持強勁，失業率保持低位。委員會相信，減息可以支持美國經濟活動繼續擴張，保持勞工巿場強勁，以及趨近2%的通脹目標，但前景仍然存在不確定性。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26864點，跌333點；納斯達克指數報8175點，跌98點。滙控（005）美國預託證券價格曾見62.92港元，較香港收市價跌0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見365.41港元，較香港收市價跌2.79港元；港股ADR折合恒指報27607點，跌169點。



上海中美會談未見進展



此外，中美貿易代表在上海西郊賓館舉行第二日高級別磋商。副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤，以及財長努欽先握手和合照，而商務部部長鍾山是首次加入中美貿易談判，被美方視為強硬派鍾山，美方視為令談判更困難的原因。而路透社周二報道指，隨著美中貿易戰持續，中國正加快分散農產品進口來源。



彭博報道，據原定攝影時間為昨日下午2時15分，但中美貿易團隊於下午1時37分左右拍照留念並握手，然後美國官員啟程前往機場，磋商比原定提早30至40分鐘結束。



美國總統特朗普早前批評中國採取拖延策略，等待美國明年大選結果，警告一旦他成功連任，對中方的談判將會比現有的更「強硬」；又指中方刻意將人民幣貶值，應對美國徵收的龐大關稅。他更批評，以往的談判時中方經常到最後一刻才推倒重來。他更警告，一旦他連任對中方的談判只會比現有的更「強硬」、甚至不達成任何協議。



中方反駁特朗普的言論，稱是企圖極限施壓，並無意義。而中國外交部發言人華春瑩回應，她指不掌握最新情況，但強調：「因為你知中美經貿磋商一年多來，是誰出爾反爾、言而無信、反覆無常，大家都有目共睹。事實上，自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的。」她又指，只有美方顯示出充份的誠信、誠意，在平等和相互尊重、互諒互讓的精神下磋商，才有可能取得進展。



