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特朗普貿談轉強硬 　港股堪憂

2019-08-01 列印
        昨日下午1時40分改掛8號風球，港股提早收市，但由於美國總統特朗普對貿談擺出強硬姿態，聲言即使中方願意作出更多讓步，並不代表美方會接受。

  市場憂慮中美關係轉趨緊張，為雙方貿易談判蒙上陰影，於7月最後交易日，恒指低開215點見27931，即跌穿兩萬八關口，其後沽壓增加，一度低見27701，跌幅445點，餘下時間亦於27800水平反覆上落，收報27777點，挫368點，明顯失守50天線。

        總結7月份，恒生指數先高後低，全月波幅1306點，累計下滑764點或2.68%，國指7月累降206點或1.9%。投資者擔心因天氣影響，中途停市而無法平倉，令持倉的隔夜風險增加，部分投資者亦加快減倉，港股成交金額602億元。
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