撇除滙兌因素影響 長建中期盈利增6%

長江基建（1038）宣布，截至今年6月30日止錄得中期盈利59.43億元，與去年同期的59.42億元相若，若撇除外幣滙兌因素，股東應佔溢利按年錄得6%增長。期內，每股盈利2.36元，中期息每股派0.68元，與去年同期相同。營業額達180.71億元，按年跌7.09%。



長建英國業務的溢利貢獻為24.9億元，按年減少15%。英國業績受英鎊滙價下跌影響；另外，UK Power Networks自今年1月起停止就若干非現金收入項目入帳，令該公司為集團提供的盈利錄得跌幅，但此對UK Power Networks所帶來的現金收入及分派並無構成影響。



澳洲業務的溢利貢獻為11.03億元，按年下跌4%，主要由於貨幣滙率疲弱所致。若以澳元結算，溢利貢獻增長3%。至於紐西蘭業務於上半年表現理想，溢利貢獻7600萬元，按年上升15%。加拿大業務的溢利貢獻1.83億元，按年上升2%。若以加元結算，溢利貢獻增長7%。不過，歐洲大陸業務所帶來溢利按年跌14%；旗下香港及中國內地業務的溢利貢獻亦按年下跌13%。



英國業務貢獻減少



長建主席李澤鉅在業績報告中表示，上半年度，全球經濟環境存在的挑戰至今未有減退迹象，預期不明朗因素、具挑戰性的新規管方案，以及滙率波動將會持續。



不過他指出，基建行業仍然充滿投資機遇。集團現正積極研究多個收購項目。



電能中期派息0.77元



另外，電能實業（006）宣布，截至6月底止中期錄得股東應佔溢利37.91億元，按年下跌7.99%，主要由於多種外幣滙率疲弱，以及來自英國業務和港燈（2638）的貢獻減少所致。每股盈利1.78元，中期息維持派0.77元。期內，收入6.65億元，按年減少13.52%。電能實業投資於港燈錄得溢利2.37億元，下跌27.74%，主要由於自今年起生效的現行管制計畫協議的准許回報率下跌。電能表示，儘管新協議較上一管制期之回報為低，然而新協議為期十五年，將於規管期內提供可預期的投資回報及增長機遇。



