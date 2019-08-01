  • 2019年8月1日 星期四
  • 26º
  • 96%
熱門： 解放軍連儂牆韋帕罷工鄭若驊

日報新聞 > 財經

太平洋航運去年純利跌73%

2019-08-01 列印
　　中美貿易糾紛持續打擊航運業，太平洋航運（2343）去年純利按年大跌73.3%至821.7萬美元，行政總裁Mats Berglund預料，近期貨運情況開始回復正常，並相信明年實施的環保法規可紓緩行業競爭，料下半年將有改善。Berglund表示，上半年兩大影響包括貿易戰和非洲豬瘟引致中國減少進口大豆，但認為情況即使持續，下半年亦可因季節因素改善貨運表現。他留意到7月已有所恢復，特別是大西洋業務，而中國加強基建後亦有助帶動進口。

        他指出，貿易戰後美國輸往中國的大豆訂單，在首季明顯下降，而隨着雙方談判進展逐漸回復，亦促使中國在南美洲等地拓展其他出口地。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd