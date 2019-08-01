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通過「一拆八」　阿里擴至320億股

2019-08-01 列印
　　阿里巴巴公布，公司在7月中舉行股東會，通過「一拆八」的拆細股份方案，方案於7月30日生效。阿里巴巴的普通股數量將由目前的40億股，擴大至320億股，每股面值為0.000003125美元。普通股兌ADS（美國存託股份）比率變動亦同時生效，由原有的一兌一轉變為八兌一，持有美股ADS的股東權益不受影響。

　　阿里巴巴於6月中提出拆細股份方案，冀可提高公司籌資活動（包括新股發行）的靈活性。方案在7月中舉行的股東大會上獲通過，公司有權於2020年7月15日前生效拆股方案。

　　外界普遍猜測，阿里巴巴此次拆股是為赴港作第二上市準備，有利於提高股份流通性及降低新股認購的門檻。

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