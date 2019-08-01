港次季GDP微增0.6% 內地PMI四個月首回升

按本地生產總值各個主要組成部份分析，私人消費開支在今年第二季按年實質上升1.2%，較首季0.4%升幅為快。另外，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得5.4%實質跌幅，首季跌幅為3.7%。服務輸出在第二季與上年同期比較實質上升0.2%，較首季0.8%升幅放緩。
政府發言人表示，根據預估數字，今年第二季整體經濟表現欠佳，本地生產總值按年實質僅輕微增長0.6%。外部需求進一步減弱，內部需求維持疲軟。受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動進一步受挫，第二季香港整體貨物出口跌幅擴大，服務輸出也只錄得些微增長。
另外，國家統計局公佈，七月中國製造業採購經理指數為49.7%，按月微升0.3個百分點，好過市場預期，為四月以來首現回升，但仍處於榮枯線之下；非製造業商務活動指數回落至53.7%，按月降0.5個百分點，惟仍處於擴張期。
製造業方面，大型企業PMI按月升0.8百分點，至50.7%；中小型企業PMI分別降0.4及0.1個百分點，至48.7%及48.2%。生產指數回升至52.1%，按月回升0.8個百分點；新定單指數升0.2個百分點至49.8%。
21個行業中有12個行業的PMI位於擴張區間，按月增加3個，包括煙草、造紙印刷、醫藥等行業；紡織、金屬製品、通用設備等行業則位於榮枯線下。