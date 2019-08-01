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TOM中期虧損擴大27%

2019-08-01 列印
　　TOM集團（2383）上半年中期虧損8208萬元，按年擴大27.3%，主要受聯營公司經營虧損拖累，以及借貸息率偏高。

  TOM集團期內收入4.32億元，跌4.2%，毛利率微降1個百分點至41%。兩大主業務中，科技平台及投資收入4696萬元，跌16.2%；媒體業務收入3.85億元，微跌2.5%。該公司計入攤佔聯營公司的經營虧損淨額為4986萬元，多蝕近30%，而市場息率提升導致較高的融資成本淨額為4108萬元，多41.4%。

  主席陸法蘭指出，與中國郵政聯營的電子商貿企業郵樂，持續發展農村新零售及相關B2B業務，令期內B2B交易總額達36.5億元人民幣，未來將進一步提升在中國農村新零售領域的品牌知名度和競爭力。

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