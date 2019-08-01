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周大福斥逾兩億入股救新昌

2019-08-01 列印
　　新昌73.89億股，每股作價2.83仙，令持股量由7%增加至已發行股本數目的136.5%。

        新昌集團自2017年4月3日起停牌，停牌前報0.35元，今次場外配股價折讓近92%。在周大福增持翌日，即7月30日，新昌集團向聯交所提交了復牌方案。復牌方案涉及：建議潛在認購者認購公司新股份；建議集團債權人履行重組安排計劃；建議公司與一樁抵押權人出售中各方進行和解安排，並據此將新昌亞仕達屋宇設備全部已發行股份轉回予公司；以及建議公開要約。

  該公司指，於認購事項及和解完成後，預期公司將符合上市規則第13.24條的規定。

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