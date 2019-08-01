周大福斥逾兩億入股救新昌

新昌集團自2017年4月3日起停牌，停牌前報0.35元，今次場外配股價折讓近92%。在周大福增持翌日，即7月30日，新昌集團向聯交所提交了復牌方案。復牌方案涉及：建議潛在認購者認購公司新股份；建議集團債權人履行重組安排計劃；建議公司與一樁抵押權人出售中各方進行和解安排，並據此將新昌亞仕達屋宇設備全部已發行股份轉回予公司；以及建議公開要約。
該公司指，於認購事項及和解完成後，預期公司將符合上市規則第13.24條的規定。
七．二八反修例示威演變成警民衝突，四十四人被控暴動罪，其中一人被加控襲警罪，他涉襲擊前警務處處長鄧竟成兒子、總督察鄧智兆。另一中大男生被控藏有一枝伸縮棍，案件昨天在東區裁判法院提堂。眾被告之中十五人為...
2019-08-01
中美貿易代表在上海西郊賓館舉行第二日高級別磋商。副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤，以及財長努欽先握手和合照，而商務部部長鍾山是首次加入中美貿易談判，被美方視為強硬派鍾山，被美方視為令談判更困難的原因。...
2019-08-01
美韓軍演八月舉行在即。北韓繼上周發射新型導彈後，昨日清晨再度在咸鏡南道虎島半島一帶，向東海發射兩枚短程彈道導彈，各以三十公里高度飛行約二百五十公里。有分析指，北韓明顯是再向南韓發出警告，不要與美國進行聯合軍事演習。而過去一周美方刻意淡化事件，又指是會以外交途徑重啟朝鮮半島無核化的計劃的會談；日本方面則對北韓再三違反聯合國決議案，感到遺憾。 據南韓合同參謀本部的發佈，南韓軍方周三清晨五時○六分及五時二十七分偵測到北韓從江原道元山市葛麻地區，朝向東北方向海域發射兩枚短程彈道導彈，及後墜落海中。是次發射導彈與上周四北韓發射的位置屬於同一地區。南韓軍方正密切留意事態發展，監察北韓會...
2019-08-01
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣聯席董事羅志雄稱，將軍澳新都城2期3座低層B室，面積363方呎，兩房間隔，望園景，原叫價685萬，議價後以640萬易手，呎價17631元，屬市價，買家...
2019-08-01
美國聯儲局結束為期兩日的貨幣政策會議，今晨二時公佈議息結果，一如市場預期減息0.25厘，今次減息是繼2008年金融海嘯後，相隔10年零7個月再次減息。聯儲局會議後不會發表經濟或利率預測。儲局會後聲明稱...
2019-08-01
相隔三十九年重返歐洲賽，狼隊即在歐霸次圈外圍賽首回合，主場2:0輕取北愛爾蘭的十字軍先拔頭籌。該隊還有射手迪亞高祖達延續上季勇態，今晚次回合作客可望再挫對手晉級，讓球主客和讓三球「客勝」照去馬！（香港時間周五凌晨3:00開賽） 狼隊在中國勇奪英超亞洲挑戰盃後，上周四歐霸次圈外圍賽首回合，主場慨贈十字軍兩隻光蛋，今季首場正式賽事旗開得勝，同時取得三十九年以來首場歐戰勝仗，陣中前鋒迪亞高祖達應記一功。這名二十二歲射手上季英超獨取九球五助攻，早前英超亞洲挑戰盃對紐卡素梅開二度後，上仗對十字軍又有一球進帳，狀態可見一斑。 主隊首回合吞兩蛋 墨西哥國腳魯爾占美尼斯因出戰美洲金...
2019-08-01
奧迪香港上周五（7月26日）率先給傳媒預覽全新第二代Q3玩樂車，港版一式兩款，包括35TFSI前驅版（$399,900起），以及45TFSI Quattro四驅版($447,000起)，前者附送多項配...
2019-08-01
53歲嘅郭富城，17年4月迎娶內地網紅方媛（Moka），現年31歲嘅愛妻生育能力超強，三年抱兩，城城錫到燶！以往，城嫂不時被本報影到去名店掃貨，且周身名 牌，據悉Moka近年在「C」字頭名店狂買，碌卡...
2019-08-01
天文台昨日掛起今年首個八號風球，幸而颱風的破壞力不算大，本港安然度過，但預示打風季節開始了。在全球氣候反常影響下，不少專家都估計，香港未來受超強颱風侵襲的機會將有增無減。去年九月風王「山竹」的驚人風力，港人猶有餘悸，政府各部門不能掉以輕心，必須加強在預報、防禦和善後三方面的能力，為港人築起堅強無形的防風牆。 去年「山竹」吹襲香港，天文台的預報相當準確，而香港整體建築物也具有足夠的抗風力，未釀成巨災，只是「山竹」的十二級風暴威力實在太強勁，不少樓宇玻璃窗被吹爆，大量樹木倒塌，洶湧海潮與紅雨令部份海邊地區變成澤國，風後大量道路被枯木阻擋，而政府的清理和善後工作不夠迅速，備受批評...
2019-08-01
英國古活馬場於剛周二展開了為期五日的「光榮古活」賽期，首天重頭戲為三千二百米一級賽古活盃，結果跑出六月雅士谷金盃的翻版連贏，之前兩屆盟主「弘樂器」在戴圖理胯下，後上擊敗「前度男友」勝出，這場是是「弦樂器」自去年五月至今，連續第八場勝仗，牠亦成為繼「雙響槍」後，在古活盃的二百多年歷史中，第二匹能三度奪標的賽駒，兼且是連贏三屆，更形難能可貴。至於鞍上人戴圖理奪古活盃後，今年已累積了十場一級賽頭馬，氣勢銳不可當。 至於在今屆古活盃跑得季軍的「還擊」，其練馬師艾柏賓表示，「還擊」去年因負磅有利而贏出墨爾本盃，今年續有進步，縱跟頂級大長途馬交手亦有好表現，故此如稍後勇態保持，便會先出...
2019-08-01