特朗普再變臉 恒指ADR瀉570點 美九月加徵華貨10%關稅 美股挫280點

美國總統特朗普今晨表示美國將於九月一日起對從中國進口的三千億美元貨品加徵關稅，特朗普在Twitter發文稱，一成關稅適用於從中國進口美國的三千億美元貨品，但不包括已施行關稅的二千五百億美元貨品。美股早段急升逾二百點，杜指中段倒跌一百八十一點，報二六六七七點，至於納斯達克指數早段更升約百分之一點四。



特朗普在帖文指，中國曾答應會採購大量美國農產品，但未有做到，國家主席習近平亦曾表示，會阻止止痛藥「芬太尼」出售到美國，但亦從未出現。中美星期三在上海結束第十二輪高級別經貿磋商，同意下月在華盛頓繼續會談，但確實日期未定。有傳媒引述白宮官員說，特朗普星期四早上聽取財長努欽及貿易代表萊特希澤匯報上海磋商情況後，發文宣佈加徵關稅。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26583點，跌280點；納斯達克指數報8111點，跌64點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見62.34港元，較香港收市價跌0.71港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見358.27港元，較香港收市價跌11.73港元；港股ADR折合恒指報26994點，跌570點。



美國聯儲局宣佈減息四分一厘，提早結束縮表，香港金管局隨即下調貼現窗利率四分一厘，由2.75厘下調至2.5厘，幅度與聯儲局一致，為十年來首次減息。



陳德霖：未見有明顯走資



陳德霖預計，港元拆息繼續受本地市場港元資金供求變化影響，未必立即跟隨美國減息步伐，但對本港樓市無明顯影響。他強調按揭利率只是影響樓市的綜多因素之一，住宅供應以及市場氣氛等均為影響因素。



另外，儘管本港自六月起頻現大型抗爭事件，但金管局最新公佈的數字顯示，六月份本港銀行的存款總額無明顯變動，維持在約13.6萬億元水平，港元存款更按月錄得微升。陳德霖表示，過去數月本港港元或美元存款水平保持穩定，無明顯跡象顯示有資金流出港元或銀行體系。



他指，聯匯制度繼續暢順運作，大型招股活動及企業派息等因素，令港元資金需求增加，港匯稍為轉強，但現時環球經濟及金融環境受很多風險因素困擾，包括中美貿易糾紛可能惡化、英國或會硬脫歐、地緣政治風險等，目前難以評估美國進一步寬鬆政策會帶來甚麼影響，他提醒大家要注意做好風險管理。



陳德霖又指，全球經濟放緩，很多組織包括國際貨幣基金組織（IMF）亦降低經濟預測，加上中美貿易糾紛，對新興經濟體並非利好因素。另外，聯儲局表明未必是長減息周期，往後美聯儲會緩慢抑或大幅度減息，會對資金流有重要影響。



