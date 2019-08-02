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美銀美林降港增長預測至0.8%

2019-08-02 列印
  港府日前公佈的第二季經濟增長遠遜預期，多間大行隨即下調對香港全年經濟增長的預測。當中以美銀美林的下調幅度最大，對今年的預測由2.2%降至0.8%，下調1.4個百分點，至於對明年的預測，更由2.7%降至0.7%，降幅達2個百分點。大和更認為，香港今年只有0.7%的經濟增長。

  大和對香港今年經濟增長的預測，亦由1.2%降至0.7%，至於明年方面，則維持在1.5%水平。

  此外，花旗亦將對今年經濟增長的預測，由2.1%降至1.5%。

  政府日前公佈，第二季本港經濟增長只有0.6%，遠低於市場預期的1.5%，與今年首季的增幅相同，都是過去10年以來最差。第二季經濟數據欠佳，主要由於投資開支顯著下降，以及外部需求疲弱所致。
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