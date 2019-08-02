長和中期賺182億 重組港歐電訊業務

長和（001）派發中期成績表，純利按年升1.7%至182.2億元，符合市場預期；EBITDA亦升18.7%至656.9億元，每股派息維持87仙。長和同時宣佈重組本港及歐洲電訊業務，旨在改善融資成本，主席李澤鉅表明並非為分拆鋪路。



業界密鑼緊鼓5G發展，長和公佈重組電訊業務，在上月成立CK Hutchison Telecom，整合了和電香港（215）及歐洲業務共八個地區的資產，包括2.85萬座電訊發射站。長和指，該子公司改變再融資安排，預計每年可節省超過1億歐羅，並在協調網絡、資訊科技平台及基建組合需求下精簡投資，以迎合日後新出現的跨國業務機遇。截至6月底，該公司債務淨額對EBITDA比率少於2.5倍。被問此舉會否為分拆鋪路，李澤鉅在分析員會議上隨即否認，而財務董事兼副董事總經理陸法蘭補充，有助未來戰略及融資需要。



歐洲3集團收入增逾兩成



按「IFRS 16」新租賃會計準則計算，期內收入2170.6億元，按年跌3.3%，除息稅前溢利（EBIT）有362.7億元，按年增2.5%。業務增長最多為歐洲3集團，收入按年多20.8%至434.6億元，其EBITDA（除息稅、折舊和攤銷前溢利）毛利率亦增兩個百分點至44%，主要來自去年收購Wind Tre額外50%股份的表現，但和電香港貢獻收入大跌37.4%至25.2億元，和電亞洲亦少6%至43.3億元。



聯席董事總經理霍建寧表示，歐洲3集團業務競爭激烈，正設法搶佔客戶，認為隨著電訊業務技術提升，有望於2021年降低營運成本，又指5G傳輸容量更大、更快，正籌備提供服務。



至於未來投資方向，李澤鉅表明，會審慎投資及計算回報，沒有浪漫情節，也不會出風頭（No romantic， no ego trip there）。



至於港口業務收入175.5億元，按年持平，霍建寧稱，期內全球吞吐量均有增長，只有本港港口失色，但由於長和只佔30%股權，故影響不大。



