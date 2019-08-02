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恒生加快數碼化 理大分行首站推行

2019-08-02 列印
　　金管局今年陸續批出8個虛擬銀行牌照，首批最快將在今年第四季投入服務，不少傳統銀行加強數碼化迎戰。恒生（011）亦加快推行數碼化，旗下分行網絡引入數碼化全新服務概念，採取開放式設計，配以櫃位手機取票服務及Digital Bar等數碼化元素，最近翻新的理工大學分行將率先推行。

  恒生用戶可於到達理工大學分行前，預先於恒生恒生個人流動理財服務應用程式取票，應用程式會顯示取得的票號及當時正在服務的票號。已登記手提電話號碼的用戶，亦能收取手機短訊提示輪候情況。此外，分行的數碼服務大使會處理客戶對數碼銀行服務的查詢，或協助客戶使用數碼銀行服務。

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