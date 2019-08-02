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中海油進軍清潔能源 53.4億收購母企中聯

2019-08-02 列印
　　中國海洋石油（883）昨日公佈，以53.35億元（人民幣，下同）向母公司中國海油收購旗下中聯公司100%股權。收購完成後，中聯公司將成為該公司間接全資附屬公司。

  中海油董事會認為，此次收購為該公司發展清潔能源及中國陸上地區業務的良機，符合追求綠色清潔、健康環保發展模式的未來發展策略。並指主要石油公司非常規能源產量佔總產量的佔比存在增長趨勢，非常規能源具巨大潛力，並將成為重要能源來源。該公司可通過此次收購充分利用中聯公司的市場地位、行業經驗及與國內外公司合作的過往記錄。

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